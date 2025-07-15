«Эвертон» подписал нового голкипера из «Борнмута»

«Эвертон» подписал бывшего вратаря «Борнмута» Марка Траверса. Контракт игрока рассчитан до 2029 года. Ирландский голкипер подчеркнул высокий уровень своего нового клуба.

«Я невероятно горд и рад быть игроком «Эвертона». Приходя сюда, чувствуешь, насколько велик этот клуб и какая у него история. Это действительно ощущается по количеству болельщиков, новому стадиону и направлению, в котором движется клуб», — приводит слова футболиста клуб на своём официальном сайте.

В прошедшем сезоне 26-летний вратарь выступал в аренде за «Мидлсбро» в рамках Чемпионшипа. Ирландец в 17 матчах второго английского дивизиона пропустил 20 голов.