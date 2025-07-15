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«Ничуть не изменился». Голкипер «Акрона» Васютин поделился мнением об Артёме Дзюбе

«Ничуть не изменился». Голкипер «Акрона» Васютин поделился мнением об Артёме Дзюбе
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Вратарь «Акрона» Александр Васютин высказался об одноклубнике, нападающем Артёме Дзюбе. Васютин и Дзюба ранее выступали за «Зенит».

«Сколько я знаю Артёма, он ничуть не изменился. На футбольном поле он всё такой же максималист. Он заряжает этим желанием, энергетикой всех ребят вокруг. А за пределами поля он душа компании. Несомненно, он лидер, но не единственный. У нас в команде хватает футболистов с лидерскими качествами. Я считаю, это одна из наших сильных сторон», — приводит слова Васютина «Спорт день за днём».

Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 240 голов за профессиональную карьеру. Ранее 36-летний форвард продлил контракт с «Акроном» ещё на один сезон. В минувшем сезоне он забил за тольяттинцев 10 голов и отдал семь результативных передач.

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