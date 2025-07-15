В «Шиннике» отреагировали на информацию о сносе стадиона

Генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин отреагировал на информацию о том, что домашний стадион ярославской команды может быть снесён. Ранее сообщалось, что арену «Шинник» могут снести для строительства на её месте головного офиса ключевого для гособоронзаказа банка ПСБ.

«Из официальных источников нет никакой информации о сносе стадиона. Клуб не получал никакую бумагу. Губернатор Ярославской области поддерживает «Шинник». Если бы такое было, мы бы знали. Пока что это только разговоры», – приводит слова Хайрулина Metaratings.

Стадион «Шинник» является домашним для одноимённой команды, на котором она играет матчи Pari Первой лиги и Кубка России. В 1998 и 2004 годах на стадионе проходили матчи Кубка Интертото УЕФА. Прошлый сезон ярославский футбольный клуб «Шинник» завершил на 14-м месте в турнирной таблице Первой лиги.