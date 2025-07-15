Президент «Реала» Перес обратился к новичку клуба Каррерасу

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес обратился к новичку «сливочных» Альваро Каррерасу. Крайний защитник, являющийся воспитанником клуба, подписал контракт с «Реалом» контракт до 30 июня 2031 года.

«Альваро, ты мечтал однажды сыграть за мадридский «Реал». Сегодня твоя мечта стала реальностью. Ты преодолел множество невзгод и упорно боролся, чтобы оказаться здесь. Ты никогда не забудешь этот день», — приводит слова Переса Madrid Universal.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера защитника составит € 50 млн. Минувшим летом он перебрался в «Бенфику» из английского «Манчестер Юнайтед» за € 6 млн.