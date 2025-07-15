Сын Уэсли Снейдера подписал профессиональный контракт с «Утрехтом»

Атакующий полузащитник Джесси Снейдер, сын победителя Лиги чемпионов в составе «Интера» Уэсли Снейдера, подписал первый профессиональный контракт с «Утрехтом». 18-летний голландец назвал данное событие своей мечтой.

«Это мечта, ставшая реальностью. С тех пор как я присоединился к академии «Утрехта», я упорно трудился, чтобы достичь этого момента. Подписание моего первого профессионального контракта — это не только награда, но и начало нового этапа. Я хочу продолжать развиваться и, прежде всего, провести как можно больше игрового времени за «Йонг Утрехт» в следующем сезоне», — приводит слова футболиста голландский клуб на своём официальном сайте.

Стоит сказать, что отец Уэсли Снейдера также был футболистом, как и двое его братьев.