Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сын Уэсли Снейдера подписал профессиональный контракт с «Утрехтом»

Сын Уэсли Снейдера подписал профессиональный контракт с «Утрехтом»
Комментарии

Атакующий полузащитник Джесси Снейдер, сын победителя Лиги чемпионов в составе «Интера» Уэсли Снейдера, подписал первый профессиональный контракт с «Утрехтом». 18-летний голландец назвал данное событие своей мечтой.

«Это мечта, ставшая реальностью. С тех пор как я присоединился к академии «Утрехта», я упорно трудился, чтобы достичь этого момента. Подписание моего первого профессионального контракта — это не только награда, но и начало нового этапа. Я хочу продолжать развиваться и, прежде всего, провести как можно больше игрового времени за «Йонг Утрехт» в следующем сезоне», — приводит слова футболиста голландский клуб на своём официальном сайте.

Стоит сказать, что отец Уэсли Снейдера также был футболистом, как и двое его братьев.

Материалы по теме
«Барселона» купила таланта из Швеции, «Милан» потерял лидера. Трансферы недели в Европе
«Барселона» купила таланта из Швеции, «Милан» потерял лидера. Трансферы недели в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android