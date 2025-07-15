Экс-игрок «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Горшков рассказал о своих ожиданиях от сезона-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

«Надо ожидать интригу в новом сезоне. «Зенит» должен быть мотивированным после того чемпионата. Сейчас приобретают игроков, усиливаются. Но в том же ЦСКА произошли изменения, чтобы бороться за высокие места. Тот же «Краснодар» не захочет уступать, «Динамо» с Карпиным должно поставить максимальные цели. Борьба за первую тройку в следующем сезоне обострится», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 1-й тур РПЛ начнётся через три дня, 18 июля.