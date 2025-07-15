В «Реале Сосьедад» ответили на вопрос, уйдёт ли Арсен Захарян в аренду

В «Реале Сосьедад» ответили на вопрос, не планирует ли испанский клуб отдать в аренду российского полузащитника команды Арсена Захаряна. Ранее стало известно, что восстановившийся от повреждения хавбек заболел и пропустил тренировку «Сосьедада».

«Он на 100% игрок «Реала Сосьедад», — приводит слова неназванного представителя клуба «РИА Новости Спорт».

Напомним, большую часть минувшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Россиянин принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. В 1-м туре нового сезона чемпионата Испании «Реал Сосьедад» 16 августа на выезде встретится с «Валенсией».