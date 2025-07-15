Баранник: тренерам «Зенита» дали шанс доказать, что в том году произошёл форс-мажор

Бывший тренер-селекционер санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник рассказал о своих ожиданиях от выступления сине-бело-голубых в сезоне-2025/2026.

«Зенит» будет настроен, чтобы не упустить чемпионство в этом сезоне. Многое будет зависеть от того, как будет играть команда. На бумаге «Зенит» — несомненный фаворит. Но если будут играть спустя рукава, как играли в том сезоне, то борьба будет за второе-третье место. «Зенит» будет очень стараться, но это футбол. Нельзя отдать победу заранее. Против них будут выходить с другим настроем. Игроки «Зенита» должны понимать, что против них будут играть с запредельным настроем. У того же тренерского штаба есть груз ответственности. Им дали шанс доказать, что в том году произошёл форс-мажор», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.