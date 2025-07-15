Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Президент «Реала» Перес — о Каррерасе: один из лучших защитников Европы

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о новичке «сливочных» Альваро Каррерасе. Крайний защитник, являющийся воспитанником клуба, подписал контракт с «Реалом» до 30 июня 2031 года.

«Мадридисты», Альваро Каррерас — наш игрок. Он знает наши ценности, знает требования и давление. Один из лучших защитников Европы снова присоединяется к нашему клубу», — приводит слова Переса Madrid Universal.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера защитника составила € 50 млн. Минувшим летом он перебрался в «Бенфику» из английского «Манчестер Юнайтед» за € 6 млн.

В прошлом сезоне Каррерас сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и сделав пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его ориентировочная стоимость составляет € 35 млн.