В «Зените» раскрыли, когда Вендел вернётся в расположение клуба

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что 27-летний полузащитник Вендел находится в пути в расположение клуба. Ранее сообщалось, что футболист должен был вернуться в «Зенит» 1 июля.

«Вендел находится в пути в Санкт-Петербург? В пути, прилетит завтра утром», — приводит слова Медведев Metaratings.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.