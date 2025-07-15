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Альваро Каррерас высказался о возвращении в «Реал»

Альваро Каррерас высказался о возвращении в «Реал»
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Новичок мадридского «Реала» Альваро Каррерас, являющийся воспитанником «сливочных», высказался о своём возвращении в родной клуб.

«Я хочу поблагодарить «Реал» Мадрид за доверие ко мне и за моё возвращение домой. Я ушёл мальчиком, а вернулся мужчиной, и я обещаю отдать всё для «Реала». Я исполняю свою мечту. Приехать сюда всегда было мечтой», — приводит слова Каррераса Madrid Universal.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера защитника составила € 50 млн. Минувшим летом он перебрался в «Бенфику» из английского «Манчестер Юнайтед» за € 6 млн.

В прошлом сезоне Каррерас сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и сделав пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его ориентировочная стоимость составляет € 35 млн.

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