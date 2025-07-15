«Манчестер Юнайтед» может подписать победителя чемпионата мира — 2018

Полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо рассматривается «Манчестер Юнайтед» как потенциальный новичок команды. Об этом сообщает L'Equipe. Английский клуб уже связался с окружением игрока.

При этом 30-летний футболист не слишком заинтересован в переходе и готов остаться во Франции. Руководство его команды также настроено сохранить полузащитника. Толиссо является воспитанником «Олимпика», отыграл за клуб в общей сумме семь лет карьеры. В 2018 году хавбек выигрывал чемпионат мира в России.

В минувшем сезоне футболист сыграл в 45 официальных матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.