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«Манчестер Юнайтед» может подписать победителя чемпионата мира — 2018

«Манчестер Юнайтед» может подписать победителя чемпионата мира — 2018
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Полузащитник «Лиона» Корентин Толиссо рассматривается «Манчестер Юнайтед» как потенциальный новичок команды. Об этом сообщает L'Equipe. Английский клуб уже связался с окружением игрока.

При этом 30-летний футболист не слишком заинтересован в переходе и готов остаться во Франции. Руководство его команды также настроено сохранить полузащитника. Толиссо является воспитанником «Олимпика», отыграл за клуб в общей сумме семь лет карьеры. В 2018 году хавбек выигрывал чемпионат мира в России.

В минувшем сезоне футболист сыграл в 45 официальных матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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