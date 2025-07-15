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Нико Уильямс рассказал о причинах продления контракта с «Атлетиком» Бильбао

Нико Уильямс рассказал о причинах продления контракта с «Атлетиком» Бильбао
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Испанский вингер Нико Уильямс высказался, почему он решил остаться в «Атлетике» Бильбао, заключив контракт до 2035 года.

«На кону очень большие титулы, например, Лига чемпионов. Что может быть лучше, чем сделать это с клубом моей жизни? Я хотел бы продолжать творить историю здесь, на «Сан-Мамесе», с болельщиками и с семьёй», – приводит слова испанца официальный сайт «Атлетика» Бильбао.

Напомним, «Барселона» была сильно заинтересована в трансфере Уильямса и долгое время вела переговоры с игроком, который в итоге решил остаться в родном клубе.

В прошлом сезоне вингер провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Нико в € 70 млн.

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