«Номер один для российского футбола». Защитник «Динамо» Мх Шумахов — об Артёме Дзюбе

Защитник и вице‑капитан махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе. По словам Шумахова, 36-летний Дзюба является первым нападающим для всего российского футбола.

— Как тебе игра Дзюбы в целом?

— Это вообще нападающий номер один для российского футбола. Можно выдать хороший сезон, два-три, но ему уже 36 лет. И он так умело меняет свою игру! До сих пор выглядит хорошо. Это заслуживает уважения, — приводит слова Шумахова «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету 240 голов за профессиональную карьеру. Ранее 36-летний форвард продлил контракт с «Акроном» ещё на один сезон. В минувшем сезоне он забил за тольяттинцев 10 голов и отдал семь результативных передач.