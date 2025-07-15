Мастантуоно: я был в самом большом клубе Америки и перешёл в самый большой клуб мира

Новичок мадридского «Реала» нападающий Франко Мастантуоно, ранее выступавший за «Ривер Плейт», рассказал, когда впервые общался с представителями «сливочных», а также поделился эмоциями от перехода.

«Впервые я общался с мадридским «Реалом», кажется, год или полтора назад. Дальше разговоров дело не пошло, диалог был очень хорошим, но ни к чему не привёл. Затем я продлил контракт с «Ривером» и провёл в нём весь прошлый год. По правде говоря, если бы вы спросили меня в начале этого года, то моим намерением было играть за «Ривер», я не имел ничего другого в виду. «Мадрид» заставил меня задуматься и показал, как они привязаны ко мне и как хотят, чтобы я был там. Для меня это была мечта, и, конечно, я увидел в этом личный и очень приятный вызов. Тогда и принял решение, в середине года. Правда в том, что всё свершилось за несколько дней, но это было очень приятно.

Будучи родом из Аргентины, вы воспринимаете «Реал» как нечто очень далёкое. Это как что-то, до чего невозможно добраться. Осознание, что через несколько дней я окажусь там, конечно, трогает меня, волнует, но, как я уже сказал, не хочу, чтобы волнение от игры за «Реал» отвлекало меня от того, что я хочу сделать как футболист и чем я хочу помочь в предстоящем сезоне. У меня ещё многое впереди в «Ривере». Я бы хотел выиграть ещё много титулов. Я был в самом большом клубе Америки и перешёл в самый большой клуб мира», —приводит слова Мастантуоно AS.