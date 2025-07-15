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Министр спорта России назвал футбол самым популярным видом спорта у детей

Министр спорта России назвал футбол самым популярным видом спорта у детей
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Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что в 2024 году футбол стал самым популярным видом спорта среди детей в стране. На втором месте, по словам чиновника, оказалось плавание.

«Среди детей плавание в 2024 году вышло на второе место по числу занимающихся этим видом спорта в стране. И уступает только футболу. Но это только пока», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Действующим чемпионом России является «Краснодар». «Быки» выиграли Российскую Премьер-Лигу в прошлом сезоне, в матче последнего тура РПЛ они обошли московское «Динамо» со счётом 3:0. Кубок страны выиграл ЦСКА.

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