Министр спорта России назвал футбол самым популярным видом спорта у детей

Министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв заявил, что в 2024 году футбол стал самым популярным видом спорта среди детей в стране. На втором месте, по словам чиновника, оказалось плавание.

«Среди детей плавание в 2024 году вышло на второе место по числу занимающихся этим видом спорта в стране. И уступает только футболу. Но это только пока», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».

Действующим чемпионом России является «Краснодар». «Быки» выиграли Российскую Премьер-Лигу в прошлом сезоне, в матче последнего тура РПЛ они обошли московское «Динамо» со счётом 3:0. Кубок страны выиграл ЦСКА.