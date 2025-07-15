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«Милан» ведёт переговоры по трансферу Эмболо — Sky Sport Italia

«Милан» ведёт переговоры по трансферу Эмболо — Sky Sport Italia
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Итальянский «Милан» ведёт переговоры по трансферу швейцарского нападающего «Монако» Брила Эмболо, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, футболист мотивирован и хотел бы испытать себя новым вызовом. Отмечается, что у Эмболо остался всего год по контракту с «Монако», и он может быть приобретён на выгодных условиях.

28-летний форвард выступает в составе «Монако» с лета 2022 года. За это время Эмболо провёл за клуб 89 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Действующее соглашение игрока с «монегасками» рассчитано до 30 июня 2026-го. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн. Ранее форвард также выступал за «Базель», «Шальке» и мёнхенгладбахскую «Боруссию».

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