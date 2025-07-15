«Надеюсь отплатить им всем тем, что они мне дали». Уильямс — о болельщиках «Атлетика»

Вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс поблагодарил болельщиков испанского клуба после продления своего контракта до 2035 года.

«Надеюсь отплатить им всем тем, что они мне дали. Чтобы им это понравилось так же, как и всегда. Это также для них. Я всегда испытывал к ним большую привязанность и очень горжусь своими болельщиками», — приводит слова Уильямса официальный сайт «Атлетика» Бильбао.

Напомним, фанаты баскского клуба дважды испортили мурал с изображением нападающего «Атлетика», когда в прессе появилась информация о переговорах игрока с «Барселоной». В первый раз рядом с закрашенным изображением написали: «Уйдёшь ты или останешься, ты всё равно потеряешь наше уважение». А сразу после реставрации появилась надпись: «Чёртова крыса».