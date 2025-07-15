Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надеюсь отплатить им всем тем, что они мне дали». Уильямс — о болельщиках «Атлетика»

«Надеюсь отплатить им всем тем, что они мне дали». Уильямс — о болельщиках «Атлетика»
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер «Атлетика» из Бильбао Нико Уильямс поблагодарил болельщиков испанского клуба после продления своего контракта до 2035 года.

«Надеюсь отплатить им всем тем, что они мне дали. Чтобы им это понравилось так же, как и всегда. Это также для них. Я всегда испытывал к ним большую привязанность и очень горжусь своими болельщиками», — приводит слова Уильямса официальный сайт «Атлетика» Бильбао.

Напомним, фанаты баскского клуба дважды испортили мурал с изображением нападающего «Атлетика», когда в прессе появилась информация о переговорах игрока с «Барселоной». В первый раз рядом с закрашенным изображением написали: «Уйдёшь ты или останешься, ты всё равно потеряешь наше уважение». А сразу после реставрации появилась надпись: «Чёртова крыса».

Материалы по теме
Фото
«Чёртова крыса». Фанаты вновь испортили мурал с лицом Уильямса, близкого к «Барселоне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android