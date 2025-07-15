«Челябинск» объявил о переходе лучшего бомбардира австрийского клуба «Рид»

Пресс-служба «Челябинска» объявила о переходе 28-летнего ивуарийского форварда Вильфрида Эза, который ранее выступал за австрийский «Рид». В предстоящем сезоне «Челябинск» выступит в Первой лиге. В 1-м туре команда сыграет с «Оренбургом» 19 июля.

«У нас новичок, да ещё какой: лучший бомбардир австрийского «Рида». Состав «Челябинска» пополнил 28-летний ивуарийский форвард Вильфрид Эза. Последние два сезона нападающий выступал за футбольный клуб «Рид», где в совокупности провёл 45 матчей, забил 23 мяча и сделал семь результативных пасов. Сезонами ранее нападающий выступал в Армении, Беларуси и Молдавии за футбольные клубы «Арарат-Армения», «Ван», «Ноа», «Гомель» и «Саксан», — сказано в сообщении пресс-службы «Челябинска», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

За всю свою карьеру Эза провёл 209 матчей, забил 95 мячей и сделал 24 результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость ивуарийского форварда в € 350 тыс.