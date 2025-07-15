Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Реала» Мастантуоно рассказал о своих целях в клубе

Новичок «Реала» Мастантуоно рассказал о своих целях в клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок мадридского «Реала» нападающий Франко Мастантуоно рассказал о своих целях в испанском клубе.

«Слышал, что Эстевао (новичок «Челси». — Прим. «Чемпионата») говорил о «Золотом мяче». Честно говоря, сейчас об этом не думаю. Как я уже говорил, собираюсь адаптироваться к «Реалу», начать играть и побеждать, а это главное в таком клубе. Хочу многого добиться с «Реалом». Если вы спросите меня, то моя цель — завоевать как можно больше титулов: бороться за Лигу чемпионов, выиграть Ла Лигу… вот о чём я и думаю. Конечно, прежде всего — адаптироваться и быть там. Честно говоря, не думаю о «Золотом мяче», — приводит слова Мастантуоно AS.

Напомним, 17-летний футболист перешёл в «Реал» за € 63,2 млн, что является самым крупным трансфером в истории аргентинского футбола. Мастантуоно провёл в составе «Ривер Плейт» 64 матча во всех турнирах. На его счету 10 голов и семь результативных передач.

Материалы по теме
Мастантуоно: я был в самом большом клубе Америки и перешёл в самый большой клуб мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android