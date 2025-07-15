Новичок «Реала» Мастантуоно рассказал о своих целях в клубе

Новичок мадридского «Реала» нападающий Франко Мастантуоно рассказал о своих целях в испанском клубе.

«Слышал, что Эстевао (новичок «Челси». — Прим. «Чемпионата») говорил о «Золотом мяче». Честно говоря, сейчас об этом не думаю. Как я уже говорил, собираюсь адаптироваться к «Реалу», начать играть и побеждать, а это главное в таком клубе. Хочу многого добиться с «Реалом». Если вы спросите меня, то моя цель — завоевать как можно больше титулов: бороться за Лигу чемпионов, выиграть Ла Лигу… вот о чём я и думаю. Конечно, прежде всего — адаптироваться и быть там. Честно говоря, не думаю о «Золотом мяче», — приводит слова Мастантуоно AS.

Напомним, 17-летний футболист перешёл в «Реал» за € 63,2 млн, что является самым крупным трансфером в истории аргентинского футбола. Мастантуоно провёл в составе «Ривер Плейт» 64 матча во всех турнирах. На его счету 10 голов и семь результативных передач.