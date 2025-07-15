Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА отреагировали на информацию про запрет мяса для игроков

В ЦСКА отреагировали на информацию про запрет мяса для игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию про запрет на употребление мяса для игроков команды. Ранее защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил, что диетолог Хосе Блеса, который прежде работал с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, запрещает футболистам есть говядину. Хавбек команды Кирилл Глебов и вовсе заявил, что мясо у армейцев просто под запретом.

«Зашёл в командную столовую, взял себе мяса. Разумеется, никакого запрета на мясо нет и быть не может. Вопрос явно выдернут из контекста, а значит, требует пояснений. Речь о питании в день игры: непосредственно за три часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка. Нужно запастись энергией, а не дискомфортом. Пообщались с Хосе, новым нутрициологом. Он говорит, что принципы не новы: простые углеводы, низкое содержание жиров, белок — но через курочку и рыбку, а не, опять-таки, тот самый стейк из говядины», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Прошлый сезон ЦСКА завершил на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок страны. В начале лета команду покинул Марко Николич, на посту главного тренера его заменил Челестини. Под руководством швейцарца армейцы выиграли Суперкубок России, победив в финальном матче «Краснодар» (1:0).

Материалы по теме
«Нам запретили есть мясо». Глебов — об изменениях в ЦСКА с приходом Челестини
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android