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Агент Мартинса исключил переход других своих клиентов в клубы РПЛ

Агент Мартинса исключил переход других своих клиентов в клубы РПЛ
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Александр Боннефон, агент полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса, ответил на вопрос, стоит ли ждать других его клиентов в клубах Российской Премьер-Лиги в ближайшем будущем. Мартинс присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. За красно-белых Кристофер провёл 107 матчей, забил 18 мячей и стал обладателем Кубка России — 2022.

«Перейдет ли кто-то из моих клиентов в клуб из России? Скорее всего, нет, сомневаюсь в этом», — приводит слова Боннефона Metaratings.

Действующим чемпионом России является «Краснодар». «Быки» выиграли Российскую Премьер-Лигу в прошлом сезоне, в матче последнего тура РПЛ обойдя московское «Динамо» со счётом 3:0. «Спартак» занял четвёртое место.

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