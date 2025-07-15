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«Арсенал» могут покинуть восемь футболистов нынешним летом — The Athletic

«Арсенал» могут покинуть восемь футболистов нынешним летом — The Athletic
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Нынешним летом из «Арсенала» могут уйти восемь игроков. Спортивный директор клуба Андреа Берта проводит соответствующую работу. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, Берта дал понять агентам футболистов Фабиу Виейры, Рейсса Нелсона, Альберта Локонги и Карла Хейна, которые в минувшем сезоне выступали в других командах на правах аренды, что «Арсенал» рассмотрит предложения по ним.

Также команду могут покинуть защитники Александр Зинченко и Якуб Кивёр, проигравшие конкуренцию другим футболистам на этой позиции.

Кроме того, «канониры» готовы разорвать рабочие отношения с крайними нападающими Леандро Троссардом и Габриэлем Мартинелли.

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