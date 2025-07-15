Сергей Семак оказал помощь прохожему, у которого на улице случился приступ эпилепсии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял участие в оказании помощи случайному прохожему, у которого случился приступ эпилепсии на одной из улиц Санкт-Петербуга.

Фото: Телеграм-канал «Журнал зенитовца»

«8 июля в 9:30 утра я ехал по Выборгской набережной и увидел, как на тротуаре человеку стало плохо. Перестроился в крайний ряд, остановился, включил аварийку. Скорее выбежал, чтобы ему помочь, так как это была эпилепсия, но я знаю, как действовать в данных ситуациях. Затем подбежал ещё один человек, и мы начали вдвоём оказывать помощь. А немного позже к нам подошёл ещё один мужчина, и по голосу я его узнал, ведь это был Сергей Богданович.

Втроём мы привели того человека в чувства, дождались, пока он более-менее очнётся. Когда же он пришёл в себя, я уехал, а Сергей Богданович остался с парнишкой ждать скорую, которую мы вызывали», — приводит рассказ очевидца телеграм-канал «Журнал зенитовца».