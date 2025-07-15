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«Бавария» может перехватить трансферную цель «Арсенала» из клуба АПЛ — The Sun

«Бавария» может перехватить трансферную цель «Арсенала» из клуба АПЛ — The Sun
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«Бавария» составит конкуренцию «Арсеналу» в борьбе за нападающего «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер лондонского клуба Микель Артета видит в Эзе «последний кусочек пазла» в обновлённом составе команды. В свою очередь, немецкий гранд рассматривает англичанина в качестве замены для атакующего полузащитника Джамала Мусиалы, получившего тяжёлую травму.

Подчёркивается, что в контракте Эзе указана опция выкупа в размере £ 68 млн (€ 78,2 млн).

В минувшем сезоне Эзе принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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