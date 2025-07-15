«Манчестер Сити» продлил контракт с Puma

«Манчестер Сити» продлил соглашение с техническим спонсором Puma. Об этом сообщается на официальном сайте «горожан».

Небесно-голубые сотрудничают с данным производителем экипировки с сезона-2019/2020. До этого форму для «Манчестер Сити» производил Nike с 2013 по 2019 год.

По итогам прошлого сезона «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии, финишировал на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, в Кубке Англии дошёл до финала, в Кубке Лиги остановился на стадии четвёртого раунда, в Лиге чемпионов вылетел на стадии плей-офф за выход в 1/8 финала, а на клубном чемпионате мира оступился на стадии 1/8 финала.