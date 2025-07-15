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Александр Канищев: «Зенит» будет переносить 100-летие, пока не выиграет чемпионство

Александр Канищев: «Зенит» будет переносить 100-летие, пока не выиграет чемпионство
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о клубах, которые будут бороться за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«В предстоящем сезоне РПЛ ждём интриги, чтобы чемпионат был интересным. Судя по финансовым вложениям «Зенита», клуб готовится к реваншу. Посмотрим, как это выйдет. Если «Зенит» во второй раз подряд не выиграет чемпионство, 100-летие перенесут на третий год. Это будет происходить до того момента, пока клуб не победит. Думаю, всё будет хорошо.

Кроме «Зенита», за чемпионство будут бороться ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Спартак». В этом году будет много интересных матчей — клубы подтянулись по комплектации. Не очень верю, что «Локомотив» поборется за золото, но всё возможно», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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