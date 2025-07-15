Губернатор Тульской области сделал заявление после встречи с руководством «Арсенала»

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев высказался о предстоящем сезоне тульского «Арсенала» в Первой лиге.

Летом пост главного тренера «Арсенала» покинул Александр Сторожук, который возглавил «Ахмат». Команду из Тулы возглавил Дмитрий Гунько. В минувшем сезоне «оружейники» заняли 10-е место в Первой лиге.

«Встретился с командой и руководством футбольного клуба «Арсенал». Наши оружейники подходят к новому сезону в обновлённом составе, с новым главным тренером и тренерским штабом.

Предполагаю, что будут новые подходы с точки зрения формирования стратегии, рисунка игры.

В контрольных матчах, в которых участвовали наши футболисты в рамках подготовки к сезону, туляки увидели принципиально другую игру.

Парни! От всей души желаю вам, чтобы тот задор, тот настрой, который был в этих матчах, вы смогли сохранить.

Желаю, чтобы каждый из вас реализовал себя в клубе, нашёл своё место в команде, чувствовал своих партнёров, чтобы всё получалось, а игра была красивой.

Мы рассчитываем, что этот сезон станет для нашего «Арсенала» результативным, интересным и насыщенным», — написал Миляев в телеграм-канале.