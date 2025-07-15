Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Перу — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Губернатор Тульской области сделал заявление после встречи с руководством «Арсенала»

Губернатор Тульской области сделал заявление после встречи с руководством «Арсенала»
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев высказался о предстоящем сезоне тульского «Арсенала» в Первой лиге.

Летом пост главного тренера «Арсенала» покинул Александр Сторожук, который возглавил «Ахмат». Команду из Тулы возглавил Дмитрий Гунько. В минувшем сезоне «оружейники» заняли 10-е место в Первой лиге.

«Встретился с командой и руководством футбольного клуба «Арсенал». Наши оружейники подходят к новому сезону в обновлённом составе, с новым главным тренером и тренерским штабом.

Предполагаю, что будут новые подходы с точки зрения формирования стратегии, рисунка игры.

В контрольных матчах, в которых участвовали наши футболисты в рамках подготовки к сезону, туляки увидели принципиально другую игру.

Парни! От всей души желаю вам, чтобы тот задор, тот настрой, который был в этих матчах, вы смогли сохранить.

Желаю, чтобы каждый из вас реализовал себя в клубе, нашёл своё место в команде, чувствовал своих партнёров, чтобы всё получалось, а игра была красивой.

Мы рассчитываем, что этот сезон станет для нашего «Арсенала» результативным, интересным и насыщенным», — написал Миляев в телеграм-канале.

Материалы по теме
Фото
Сергей Семак оказал помощь прохожему, у которого на улице случился приступ эпилепсии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android