ESPN: Диас недоволен предложением «Ливерпуля» о контракте, отношения между ними напряжены

Крайний нападающий «Ливерпуля» Луис Диас остался разочарованным предложением клуба по его новому контракту, в результате чего отношения между сторонами стали напряжёнными. Об этом сообщает ESPN Colombia.

По информации источника, колумбийский футболист считает, что предлагаемые ему условия не соответствуют его вкладу в результаты мерсисайдцев. При этом на текущий момент наибольший интерес к Диасу проявляют «Барселона» и «Бавария».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Сколько зарабатывают футболисты: