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«Шинник» представил новые комплекты формы на шиномонтаже

«Шинник» представил новые комплекты формы на шиномонтаже
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Футбольный клуб «Шинник» представил новые комплекты домашней и гостевой формы на сезон-2025/2026 на одном из шиномонтажей города.

Фото: Пресс-служба ФК «Шинник»

«Новая домашняя форма — в фирменной расцветке «Шинника»: синие и чёрные цвета, узоры, отражающие стремительность мяча. Гостевая — белоснежная, строгая и чистая — символ уверенности и чистой игры на выезде.

«Шинник» готов к бою в любое время дня и ночи!» — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Шинник»

В минувшем сезоне Первой лиги ярославский «Шинник» занял 14-е место в таблице чемпионата. В субботу, 19 июля, команда начнёт сезон домашним матчем с екатеринбургским «Уралом».

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