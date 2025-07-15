Новая сделка «Манчестер Сити» с Puma стала рекордной для АПЛ — Manchester Evening News

«Манчестер Сити» продлил контракт с компанией Puma, заключив рекордную в истории английской Премьер-лиги сделку с техническим спонсором. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, новый договор сторон рассчитан до сезона-2034/2035. «Манчестер Сити» будет получать от этой компании £ 100 млн за сезон.

Небесно-голубые сотрудничают с данным производителем спортивной экипировки с сезона-2019/2020. До этого форму для «Манчестер Сити» производил Nike с 2013 по 2019 год. На протяжении своей истории клуб также сотрудничал с Umbro, Le Coq Sportif, Reebok и Kappa.

Напомним, с сезона-2025/2026 официальный игровой мяч АПЛ также производит Puma.