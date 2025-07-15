Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Перу — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новая сделка «Манчестер Сити» с Puma стала рекордной для АПЛ — Manchester Evening News

Новая сделка «Манчестер Сити» с Puma стала рекордной для АПЛ — Manchester Evening News
Комментарии

«Манчестер Сити» продлил контракт с компанией Puma, заключив рекордную в истории английской Премьер-лиги сделку с техническим спонсором. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, новый договор сторон рассчитан до сезона-2034/2035. «Манчестер Сити» будет получать от этой компании £ 100 млн за сезон.

Небесно-голубые сотрудничают с данным производителем спортивной экипировки с сезона-2019/2020. До этого форму для «Манчестер Сити» производил Nike с 2013 по 2019 год. На протяжении своей истории клуб также сотрудничал с Umbro, Le Coq Sportif, Reebok и Kappa.

Напомним, с сезона-2025/2026 официальный игровой мяч АПЛ также производит Puma.

Материалы по теме
Официально
Коло Туре вошёл в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android