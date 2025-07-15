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Вендел может перейти из «Зенита» в «Аль-Садд», где играет Клаудиньо — Эрнан

Катарский «Аль-Садд» хочет подписать 27-летнего полузащитника «Зенита» Вендела. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, игрок сине-бело-голубых также ведёт переговоры с «Фенербахче» и готов рассмотреть предложения из Бразилии.

В составе «Аль-Садда» выступает бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо. 28-летний хавбек перешёл в катарский клуб из санкт-петербургской команды в январе 2025 года.

Вендел играет за «Зенит» с осени 2020 года. За этот период полузащитник принял участие в 150 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 36 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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