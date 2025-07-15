Колыванов: «Спартаку» будет тяжелее найти замену Барко, чем Угальде

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов отметил, что потенциальный уход футболистов «Спартака» Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко станет потерей для красно-белых.

«Насколько понимаю, к Барко есть большой интерес от клубов. Но он ключевой игрой «Спартака». Конечно, его уход будет потерей. Угальде же вторую часть чемпионата провёл неудачно. Барко будет тяжелее найти замену, чем Угальде.

Многие отмечают, что в команде чего-то не хватает для борьбы за чемпионство. Станкович говорил, что сам не знает, что произошло с командой во второй части чемпионата. Было две разные команды — после перерыва «Спартак» физически выглядел не очень хорошо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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