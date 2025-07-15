Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Перу — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: «Спартаку» будет тяжелее найти замену Барко, чем Угальде

Колыванов: «Спартаку» будет тяжелее найти замену Барко, чем Угальде
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов отметил, что потенциальный уход футболистов «Спартака» Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко станет потерей для красно-белых.

«Насколько понимаю, к Барко есть большой интерес от клубов. Но он ключевой игрой «Спартака». Конечно, его уход будет потерей. Угальде же вторую часть чемпионата провёл неудачно. Барко будет тяжелее найти замену, чем Угальде.

Многие отмечают, что в команде чего-то не хватает для борьбы за чемпионство. Станкович говорил, что сам не знает, что произошло с командой во второй части чемпионата. Было две разные команды — после перерыва «Спартак» физически выглядел не очень хорошо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Игорь Колыванов: все привыкли, что в Кубке выигрывает именно ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android