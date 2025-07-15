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«Зенит» улучшил предложение для Уэсли по окладу, он готов изучить вариант перехода — Нету

«Зенит» улучшил предложение для Уэсли по окладу, он готов изучить вариант перехода — Нету
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«Зенит» твёрдо нацелен приобрести 21-летнего правого защитника «Фламенго» Уэсли Франка. Сине-бело-голубые сделали повторное предложение для футболиста с увеличением заработной платы. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сторона игрока скептически отнеслась к первому предложению санкт-петербургского клуба, которое было сделано в минувшем январе. Однако окружение Уэсли, как и сам защитник, начали изучать вариант с возможным переездом в Россию после изучения новых условий от «Зенита». Красно-чёрные не исключают вариант с продажей 21-летнего футболиста.

Уэсли выступает в составе взрослой команды «Фламенго» с зимы 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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