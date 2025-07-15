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Игорь Колыванов: «Зенит» не оступится второй год подряд

Игорь Колыванов: «Зенит» не оступится второй год подряд
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о чемпионской гонке в новом сезоне РПЛ.

«Лидеры у нас практически одни и те же — «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Посмотрим, что из себя в этом году будет представлять «Локомотив». Надеюсь, чемпионат получится ярким и с большим количеством голов. Хочется, чтобы была интрига.

«Зенит» учёл промахи, которые были в том году. Команда внесёт коррективы. Не думаю, что сине-бело-голубые оступятся второй раз подряд. Они сделают всё, чтобы занять первое место», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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