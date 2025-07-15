«Зенит» предложил € 15 млн за Педро, игрок не ответил санкт-петербургскому клубу — Нету

«Зенит» сделал официальное предложение «Фламенго» по 28-летнему нападающему «Зенита» Педро Абреу. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сине-бело-голубые готовы заплатить € 15 млн за бразильского форварда. Однако на текущий момент Педро не ответил на предложение санкт-петербургского клуба. В результате «Зенит» начал прорабатывать варианты с другими футболистами, в частности, с кандидатурой нападающего «Крузейро» Кайо Жорже.

Педро является игроком красно-чёрных с января 2021 года. С января по декабрь 2020 года он выступал за этот бразильский клуб на правах аренды. Всего в составе «Фламенго» он принял участие в 280 матчах во всех турнирах, в которых отметился 140 голами и 35 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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