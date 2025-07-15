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«Наполи» показал фотографию Де Брёйне в футболке с номером 10

«Наполи» показал фотографию Де Брёйне в футболке с номером 10
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«Наполи» в социальной сети X опубликовал фотографию новичка команды Кевина Де Брёйне в тренировочной футболке с номером 10.

Фото: ФК «Наполи»

Ранее итальянские СМИ сообщили, что трудовое соглашение с бельгийским футболистом рассчитано на три года. 33-летний хавбек будет зарабатывать в составе неаполитанского клуба € 5 млн в год.

В минувшем сезоне Де Брёйне отметился шестью голами и восемью результативными передачами в 40 матчах за английский «Манчестер Сити». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По итогам прошлого сезона «Наполи» стал чемпионом Италии.

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