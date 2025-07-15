Мастантуоно рассказал, что тяжело переживал уход из «Ривер Плейт» в мадридский «Реал»

Новичок мадридского «Реала» нападающий Франко Мастантуоно рассказал, что эмоционально тяжело переживал уход из «Ривер Плейт».

«Я написал прощальное письмо об уходе из «Ривер Плейт», когда мы возвращались с клубного чемпионата мира. После этого я не хотел об этом говорить. Моя мама очень помогла мне, потому что она тоже пережила всё это очень лично. Я писал, удалял, говорил одно, а потом другое. Думал: как мне сделать так, чтобы это звучало правдой? Это то, что происходило со мной и продолжает происходить, потому что я обычно не появляюсь в социальных сетях, и это был момент, когда я смог сказать несколько слов, которые чувствовал, которые были у меня внутри, которые я хотел, чтобы люди услышали. Я принимал непростое решение в своей жизни, хотел донести это до людей. Думаю, всё сказанное было от всего сердца», — приводит слова Мастантуоно AS.

17-летний футболист перешёл в «Реал» за € 63,2 млн, что является самым крупным трансфером в истории аргентинского футбола. Мастантуоно провёл в составе «Ривер Плейт» 64 матча во всех турнирах. На его счету 10 голов и семь результативных передач.