«Милан» может купить игрока «Реала» за € 20 млн — журналист Лонго

«Милан» проявляет предметный интерес к 25-летнему левому защитнику мадридского «Реала» Франу Гарсии. Об этом сообщает журналист Даниэле Лонго в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «сливочные» оценивают выпускника своей академии в € 20 млн. На текущий момент «Милан» и «Реал» обсуждают детали потенциальной сделки.

Гарсия находится в системе мадридского клуба с 2013 года. В составе взрослой команды «сливочных» защитник принял участие в 86 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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