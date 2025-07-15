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«Пари НН» расторг контракт с футболистом, которого подозревали в игре на ставках

«Пари НН» расторг контракт с футболистом, которого подозревали в игре на ставках
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«Пари НН» расторг контракт с защитником Кириллом Боженовым, сообщила пресс-служба клуба.

Сотрудничество с 24-летним футболистом было прекращено по соглашению сторон.

Боженов стал игроком «Пари НН» в 2023 году. За это время футболист провёл за нижегородцев в общей сложности 24 матча, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. Ранее футболист выступал за «Химки», «Ростов» и махачкалинское «Динамо».

Следующим клубом в его карьере станет «Челябинск», который в предстоящем сезоне сыграет в Первой лиге.

Зимой Боженова подозревали в игре на ставках, в результате которых он потерял крупную сумму и остался в долгах.

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