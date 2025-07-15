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Экс-игрок «Спартака» Мелёшин ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб

Экс-игрок «Спартака» Мелёшин ответил на вопрос о возможном возвращении в московский клуб
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Бывший нападающий «Спартака» Павел Мелёшин, ныне выступающий за «Сочи», высказался на тему возможного возвращения в стан красно-белых в будущем. В первой половине минувшего сезона футболист выступал за клуб из Сочи на правах аренды, во второй — перешёл в него на полноценной основе.

— Когда я уходил из «Спартака», не знал, что будет. Может, «Сочи» захочет выкупить, может, «Спартак» захочет вернуть. И в целом до травмы, возможно, даже «Спартак» выкупил бы, если бы всё хорошо продолжалось, я бы играл. Но так случилось, получил травму. Очень рад, что остался здесь. Здесь хороший реабилитолог, который помогает по сей день. Поэтому я очень рад.

— Забивая столько мячей, ты доказывал, в первую очередь, самому себе, «Спартаку», «Сочи»?
— Самому себе, в первую очередь. Во вторую очередь — всем, что могу забивать, что я это умею и что не надо меня списывать со счетов. Потому что игроку надо доверять.

— С другой стороны, Олег Иванович Романцев говорит, что у тебя характер настоящего форварда, и надеется, что увидит тебя в форме «Спартака».
— Поживём — увидим. Олегу Ивановичу большое спасибо, что так лестно отзывается обо мне. Ничего не могу сказать, посмотрим, — сказал Мелёшин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

21-летний нападающий является выпускником академии «Спартака». В составе основной команды он сыграл 30 матчей, в которых отметился четырьмя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Сочи» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс. В минувшем сезоне Мелёшин забил 13 голов в 21 матче за «Сочи» во всех турнирах.

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