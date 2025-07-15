«Наполи» близок к покупке нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукки — Моретто

«Наполи» близок к совершению трансфера нападающего «Удинезе» Лоренцо Лукки. Об этом сообщает журналист и инсайдер Маттео Моретто.

По данным источника, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, неаполитанцы возьмут игрока в аренду за € 9 млн с обязательством выкупа за € 26 млн.

В 36 матчах прошедшего клубного сезона Лоренцо Лукка забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Игрок является воспитанником «Торино», «Виченцы» и других клубов. На взрослом уровне футболист выступал за «Виченцу», «Торино», «Палермо», «Пизу» и «Аякс». Помимо этого, у нападающего есть матчи за сборную Италии.