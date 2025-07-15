«До скорой встречи, мистер!» «Аталанта» показала фото тренера Юрича из больницы

«Аталанта» на странице в социальной сети Х опубликовала фото главного тренера команды Ивана Юрича из больницы.

Клуб сообщил, что Юрич был госпитализирован несколько дней назад из-за воспаления верхних дыхательных путей. Отмечалось, что специалист уже чувствует себя лучше, и в скором времени его выпишут из больницы.

Фото: Пресс-служба ФК «Аталанта»

«До скорой встречи, мистер!» — говорится в подписи к фото.

49-летний специалист возглавил команду из Бергамо 6 июля 2025 года, сменив Джан Пьеро Гасперини, который руководил клубом с 2016 года, на протяжении девяти лет.

За свою тренерскую карьеру Юрич успел поработать в «Торино», «Роме» и «Саутгемптоне», с которым наставник вылетел из английской Премьер-лиги. Английский клуб набрал 12 очков в 38 турах.