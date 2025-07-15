«Зенит» готов платить Риосу из «Палмейраса» в два раза больше, чем «Рома» — UOL Esporte

«Палмейрас» положительно оценивает предложение «Зенита» по трансферу полузащитника Ричарда Риоса в размере € 30 млн, однако сам футболист предпочитает перейти в «Рому», готовую заплатить за него € 27 млн с учётом бонусов. Об этом сообщает Planeta do Futebol со ссылкой на UOL Esporte в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, сине-бело-голубые готовы платить 25-летнему хавбеку € 4-5 млн в год, в то время как «Рома» — € 2,2 млн. Риос надеется, что «Палмейрас» сможет достичь соглашения с римским клубом о его трансфере.

Полузащитник выступает в составе «Палмейраса» с марта 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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