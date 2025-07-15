Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Перу — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» отклонил предложение саудовского «Неома» по Джаке, игрок хочет уйти — Тавольери

«Байер» отклонил предложение саудовского «Неома» по Джаке, игрок хочет уйти — Тавольери
Аудио-версия:
Комментарии

Леверкузенский «Байер» отклонил первое предложение клуба «Неом» из Саудовской Аравии по поводу перехода полузащитника Гранита Джаки, сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х.

По данным Тавольери, «Неом» предложил за Джаку € 8 млн, немецкий клуб хочет продать игрока минимум за € 15 млн. Футболист настаивает на переходе.

Отмечается, что саудовский клуб уже рассматривает запасной вариант с покупкой Корентина Толиссо у «Лиона».

Джака перешёл в «Байер» из «Арсенала» летом 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Джака стал чемпионом Германии в составе «Байера» в сезоне-2023/2024.

Материалы по теме
Модрич — в новом топ-клубе, а «Спартак» отказал экс-игроку «Реала». Трансферы и слухи дня
Модрич — в новом топ-клубе, а «Спартак» отказал экс-игроку «Реала». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android