«Байер» отклонил предложение саудовского «Неома» по Джаке, игрок хочет уйти — Тавольери

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Леверкузенский «Байер» отклонил первое предложение клуба «Неом» из Саудовской Аравии по поводу перехода полузащитника Гранита Джаки, сообщает журналист Саша Тавольери в соцсети Х.

По данным Тавольери, «Неом» предложил за Джаку € 8 млн, немецкий клуб хочет продать игрока минимум за € 15 млн. Футболист настаивает на переходе.

Отмечается, что саудовский клуб уже рассматривает запасной вариант с покупкой Корентина Толиссо у «Лиона».

Джака перешёл в «Байер» из «Арсенала» летом 2023 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Джака стал чемпионом Германии в составе «Байера» в сезоне-2023/2024.