Белорус Шкурин пропустит матч с «Актобе» по политическим причинам — Марчиняк
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Белорусский форвард польской «Легии» Илья Шкурин не отправится на ответный матч 1-го тура квалификационного раунда Лиги Европы с «Актобе», который состоится 17 июля в Казахстане, по политическим причинам. Об этом сообщает журналист Крзыстоф Марчиняк в соцсети Х (ранее Twitter).
Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Актобе
Актобе, Казахстан
Не начался
Легия
Варшава, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации источника, футболист «опасается, что критикуемая им белорусская власть в сотрудничестве с казахстанскими спецслужбами может создать ему проблемы».
Первый матч между «Легией» и «Актобе» прошёл 10 июля в Варшаве. В той игре польская команда победила со счётом 1:0.
Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2025, четверг. 22:00 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
1 : 0
Актобе
Актобе, Казахстан
1:0 Бичахчян – 25'
Шкурин выступает в составе «Легии» с февраля 2025 года. С 2020 по 2024 год он являлся футболистом московского ЦСКА.
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