Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Перу — Эквадор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Белорус Шкурин пропустит матч с «Актобе» по политическим причинам — Марчиняк

Белорус Шкурин пропустит матч с «Актобе» по политическим причинам — Марчиняк
Комментарии

Белорусский форвард польской «Легии» Илья Шкурин не отправится на ответный матч 1-го тура квалификационного раунда Лиги Европы с «Актобе», который состоится 17 июля в Казахстане, по политическим причинам. Об этом сообщает журналист Крзыстоф Марчиняк в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 2-й матч
17 июля 2025, четверг. 19:00 МСК
Актобе
Актобе, Казахстан
Не начался
Легия
Варшава, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, футболист «опасается, что критикуемая им белорусская власть в сотрудничестве с казахстанскими спецслужбами может создать ему проблемы».

Первый матч между «Легией» и «Актобе» прошёл 10 июля в Варшаве. В той игре польская команда победила со счётом 1:0.

Лига Европы . 1-й квалификационный раунд. 1-й матч
10 июля 2025, четверг. 22:00 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
1 : 0
Актобе
Актобе, Казахстан
1:0 Бичахчян – 25'    

Шкурин выступает в составе «Легии» с февраля 2025 года. С 2020 по 2024 год он являлся футболистом московского ЦСКА.

Материалы по теме
Официально
«Легия» объявила о трансфере экс-форварда ЦСКА Шкурина

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android