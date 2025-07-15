Белорус Шкурин пропустит матч с «Актобе» по политическим причинам — Марчиняк

Белорусский форвард польской «Легии» Илья Шкурин не отправится на ответный матч 1-го тура квалификационного раунда Лиги Европы с «Актобе», который состоится 17 июля в Казахстане, по политическим причинам. Об этом сообщает журналист Крзыстоф Марчиняк в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист «опасается, что критикуемая им белорусская власть в сотрудничестве с казахстанскими спецслужбами может создать ему проблемы».

Первый матч между «Легией» и «Актобе» прошёл 10 июля в Варшаве. В той игре польская команда победила со счётом 1:0.

Шкурин выступает в составе «Легии» с февраля 2025 года. С 2020 по 2024 год он являлся футболистом московского ЦСКА.

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