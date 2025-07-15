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Полузащитник Эль Хаджи Малик Диуф перешёл из «Славии» в «Вест Хэм Юнайтед»

Полузащитник Эль Хаджи Малик Диуф перешёл из «Славии» в «Вест Хэм Юнайтед»
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Хавбек Эль Хаджи Малик Диуф перешёл в лондонский «Вест Хэм Юнайтед» из пражской «Славии». Об этом сообщает официальный сайт «молотобойцев».

Футболист подписал со своим новым клубом долгосрочный контракт и будет выступать под номером 12.

В 41 матче прошлого клубного сезона Эль-Хаджи Малик Диуф забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Ранее игрок выступал за норвежский «Тромсё». Помимо этого, в активе полузащитника есть матчи за национальную команду Сенегала. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 18 млн.

По итогам прошедшего сезона «Вест Хэм Юнайтед» занял 14-е место в таблице АПЛ, заработав 43 очка.

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