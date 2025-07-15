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Стало известно, когда начнётся продажа билетов на матчи футбольного чемпионата мира — 2026

Стало известно, когда начнётся продажа билетов на матчи футбольного чемпионата мира — 2026
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Первый этап программы продажи билетов на чемпионат мира — 2026 стартует 10 сентября 2025 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

С 10 сентября болельщики смогут подать заявку на покупку билетов. Если число заявок превысит количество билетов, их обладатели будут определяться случайным образом. В связи с ожидаемым высоким спросом на билеты они будут выпускаться постепенно.

Отмечается, что в связи с ажиотажем болельщикам уже сейчас рекомендуется зарегистрироваться в разделе на сайте ФИФА и создать специальный идентификатор, без которого покупка билетов будет невозможна.

«После невероятного успеха клубного чемпионата мира в США интерес к чемпионату мира достигает новых высот. Мы с нетерпением ждём возможности снова приветствовать весь мир в Северной Америке, где Канада, Мексика и США примут самое масштабное и грандиозное спортивное событие в истории», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, в турнире впервые примут участие 48 команд. Жеребьёвку финальной стадии турнира проведут в декабре.

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