Экс-игрок «МЮ» Саа: Роналду заслуживает зарабатывать € 1 млрд в неделю за вклад в футбол

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа считает, что его экс-одноклубник Криштиану Роналду заслуживает зарабатывать большие деньги с учётом его вклада в развитие футбола. В минувшем мае 40-летний форвард продлил контракт с «Аль-Насром» до 2027 года. СМИ сообщали, что оклад игрока составит € 183 млн за сезон.

«Криштиану Роналду — посол футбола в Саудовской Аравии, и он привлёк туда множество высококлассных молодых игроков.

Роналду заслужил новый контракт, потому что даже в своём возрасте он остаётся на вершине и доказал это в последних матчах. Это потрясающее достижение, и он заслуживает своего нового контракта. За то, что он сделал для футбола и общества, он, вероятно, заслужил бы зарплату в € 1 млрд в неделю.

Ему 40, но он работает так, словно ему 25, и это невероятно. Он оставил след на Ближнем Востоке и в мире в целом. Роналду заслуживает данный контракт больше, чем любой другой игрок в мире, ни один спортсмен не делал подобного.

Он понимает, какое влияние оказывает его имя. Я очень уважаю Криштиану за сделанное им и за то, чего он пытается достичь. Роналду по-прежнему хочет добиваться лучших результатов. В «Манчестер Юнайтед» есть игроки, которым по 25 лет, но они ведут себя так, будто им по 40. Он же совсем другой», — приводит слова Саа Goal.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: