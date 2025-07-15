«Сандерленд» планирует усилиться защитником сборной Колумбии — Романо

«Сандерленд» готовит предложение о трансфере защитника «Болоньи» и сборной Колумбии Джона Лукуми. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, итальянский клуб хотел бы сохранить игрока у себя.

Футболист принял участие в 44 матчах прошедшего клубного сезона. Ранее игрок выступал за «Депортиво Кали» и «Генк». Помимо этого, с 2018 года Лукуми защищает цвета национальной команды Колумбии. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Джона составляет € 22 млн.

В прошлом сезоне «Сандерленд» занял четвёртое место в турнирной таблице Чемпионшипа, заработав 76 очков. По итогам плей-офф за повышение в классе команда оформила выход в АПЛ.